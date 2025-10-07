В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

В «Великолепном веке» все не так: как падишаха на самом деле знакомили с наложницами — мужчинам это не понравится

«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову

«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота

Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики