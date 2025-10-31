Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

Хотите что-то по-настоящему сильное из Турции? 3 веские причины увидеть сериал «Камень желаний»

Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

Пожиратели «Авадой Кедаврой» не разбрасывались: почему даже самые темные маги в «Поттере» предпочитали оглушать

Уходить тоже надо красиво: топ-5 фильмов и сериалов, в которых уход персонажа стал культовым моментом

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов