400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»

Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты

21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

Произнес две фразы и растворился как дым: в «Узнике Азкабана» появился герой, которого не было в книгах – и о его судьбе фанаты спорят до сих пор

Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы

«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму

«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь