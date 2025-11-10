«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских

«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму

Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)