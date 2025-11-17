«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота»

С хронологией важно не ошибиться: сколько сезонов в аниме «Семья шпиона»

Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену

Провалившаяся экранизация Стивена Кинга внезапно стала хитом стриминга спустя 20 лет — сам Кинг фильм до сих пор терпеть не может

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса

«40-летние взрослики идут на битву с рогаткой»: ИИ изучил десятки отзывов на «Оно» 1990-го и 2017-го года – догадаетесь, какой фильм лучше?

Человек пришельцу – волк: посмотрели «Бугонию» и тоже ничего не поняли? Объясняем гениальную комедию Йоргоса Лантимоса

«Это будет спорно»: Сара Полсон назвала худший сезон «Американской истории ужасов» — фанаты точно не согласятся