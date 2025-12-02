«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг

Что было с Гэндальфом до событий «Властелина Колец» и «Хоббита»? Гораздо больше тайн, чем успели показать Джексон и Толкин

«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов

В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили

«Плод любви ChatGPT и Sora»: live-ремейк «Моаны» выглядит мультяшнее самого мульта – Disney теперь возненавидели даже фанаты

«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах

Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»

ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)

Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon

«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки