Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета

Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды

Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»