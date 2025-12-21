Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает

1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно

Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи

Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж

Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса