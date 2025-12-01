Чиповская, Дибровы, Самойлова, а еще Лопес и Аффлек: 15 громких разводов 2025 года, о которых говорили везде — браки звезд сыпались один за другим

«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно

Где снимали «Обнальщик» с Яценко: Москву отмели сразу, нужны были 2010-е, порты и причалы

Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже

Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)

Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)