Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»

Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой

Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги

Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова