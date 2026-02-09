Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой

Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза»

Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории»

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского