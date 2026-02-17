Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джентльмены Расписание сеансов Джентльмены, 2020 в Москве 21 февраля 2026

Расписание сеансов Джентльмены, 21 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 сб 21 вс 22 пн 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Джентльмены»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
22:40 от 850 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны»
Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше