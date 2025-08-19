Меню
Фильмы
Балерина
Расписание сеансов Балерина, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Балерина, 19 августа 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Балерина»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
17:15
от 270 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
19:50
от 270 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:00
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
16:20
от 550 ₽
17:35
от 1100 ₽
18:55
от 550 ₽
20:15
от 1100 ₽
21:35
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:00
от 270 ₽
21:50
от 270 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
21:45
от 270 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:45
от 270 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
19:15
от 270 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:00
от 270 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
17:10
от 1500 ₽
21:15
от 270 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
12:10
от 270 ₽
20:55
от 270 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:50
от 270 ₽
23:15
от 270 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:40
от 270 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:10
от 2750 ₽
19:40
от 300 ₽
22:25
от 300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
16:45
от 380 ₽
21:05
от 470 ₽
22:05
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:40
от 520 ₽
16:40
от 520 ₽
23:50
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
12:50
от 390 ₽
20:15
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:10
от 900 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:15
от 330 ₽
12:50
от 330 ₽
15:25
от 400 ₽
18:00
от 500 ₽
20:35
от 500 ₽
23:10
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
18:40
от 350 ₽
23:45
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
21:25
от 500 ₽
23:15
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:25
от 450 ₽
14:00
от 500 ₽
16:40
от 500 ₽
19:20
от 600 ₽
21:55
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
16:40
от 500 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:05
от 500 ₽
