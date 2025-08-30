Меню
Расписание сеансов Балерина, 2025 в Москве 30 августа 2025

Расписание сеансов Балерина, 30 августа 2025 в Москве

КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:30 от 600 ₽ 13:30 от 2300 ₽ 16:20 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽ 20:20 от 700 ₽ 21:40 от 700 ₽ 00:10 от 2300 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
22:45 от 500 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
22:00 от 500 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
22:10 от 500 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:50 от 500 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:25 от 500 ₽ 23:50 от 500 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
22:10 от 580 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:30 от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
16:25 от 590 ₽ 23:20 от 590 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
16:35 от 650 ₽ 21:35 от 650 ₽
