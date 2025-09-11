Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Балерина
Расписание сеансов Балерина, 2025 в Москве
11 сентября 2025
Расписание сеансов Балерина, 11 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Балерина»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
14:40
от 390 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Он пережил гибель «Титаника» и битву за Средиземье: кем был человек, связавший два самых оскароносных фильма?
8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все
Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»
«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог
«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667