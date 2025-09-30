Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Добрый человек из Сезуана Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 2020 в Москве 30 сентября 2025

Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 30 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 29 Завтра 30 вс 31 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 ср 10 пт 12 сб 13 вс 14 вт 16 ср 17 пт 19 вт 23 пт 26 пн 29 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Добрый человек из Сезуана»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:30 от 770 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
3 новинки 2025 года, которые критики «закидали помидорами» на RT, а зрителям они понравились
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше