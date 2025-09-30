Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить

Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни

3 новинки 2025 года, которые критики «закидали помидорами» на RT, а зрителям они понравились

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов

Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться