Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Добрый человек из Сезуана Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 2020 в Москве 31 октября 2025

Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 31 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30 Завтра 1 вт 7 чт 9 вс 12 вт 14 ср 15 пт 17 ср 22 сб 25 пт 31 сб 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Добрый человек из Сезуана»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30 от 700 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:30 от 700 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30 от 700 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики
Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)
Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше