Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса»

А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»

Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром

Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х

Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана

Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле