Киноафиша
Фильмы
Добрый человек из Сезуана
Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 2020 в Москве
25 марта 2026
Расписание сеансов Добрый человек из Сезуана, 25 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
15
пн
16
вт
24
ср
25
вс
15
вт
24
ср
25
вс
29
вт
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Добрый человек из Сезуана»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
19:30
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
