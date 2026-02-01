«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется

«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло

«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании

«Мистера Ногтя» прямо сейчас смотрит почти вся страна: вот еще 3 шедевра с Робаком, где он не бандит-бизнесмен, а семьянин

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд

В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»