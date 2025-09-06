Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол

Почему Волька из «Старика Хоттабыча» получил именно это имя: по факту ведь прототип был Всеволодом

Почему волосы Хаула в «Ходячем замке» меняют цвет 3 раза: случайная магия или скрытый смысл?

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф

Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше