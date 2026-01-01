Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет

Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали