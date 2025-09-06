Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)

Устроим осенний марафон? 5 сериалов с рейтингом IMDb выше 8.4, которые любят и зрители, и критики — скучно точно не будет

В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления

«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке

Почему во «Властелине колец» хоббиты носили одежду, но не обувь: Толкин давно дал ответ, но ИИ нашел романтичное объяснение

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась

В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик