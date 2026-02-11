Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться

Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

Устали ждать «Любовь. Смерть и Роботы»? Еще в 24-м вышел похожий сериал, с шикарной графикой и сюжетом