Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана

На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь

Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу

Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда