Я думала, что Брагин супер следователь, но нашлись и получше: 3 сильных детектива из Испании, Британии и Кореи с высокими рейтингами

После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые

Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»

Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?

Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети