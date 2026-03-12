Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Бум-Бум, дочь рыбака
Расписание сеансов Бум-Бум, дочь рыбака, 2013 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Бум-Бум, дочь рыбака, 15 марта 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Бум-Бум, дочь рыбака»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
17:35
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было
«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец»
«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)
Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой
Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот
«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого
Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети
Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем
Этот китайский детектив начался с пустого гроба, а закончился так, что я челюсть искал под столом: досмотрел и сразу включил заново
Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667