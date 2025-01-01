Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»

Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)