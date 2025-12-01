Меню
Фильмы
TheatreHD: Щелкунчик
Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 2018 в Москве
30 декабря 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 30 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
30
ср
31
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
18:00
от 1320 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
17:00
от 1320 ₽
19:30
от 1320 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
17:00
от 1320 ₽
19:30
от 1320 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:30
от 1050 ₽
19:00
от 1050 ₽
20:00
от 1050 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00
от 1320 ₽
19:30
от 1320 ₽
20:00
от 3850 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
19:30
от 3850 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:30
от 1320 ₽
19:00
от 1320 ₽
20:00
от 3850 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
19:00
от 1000 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:00
от 1000 ₽
