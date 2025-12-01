Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Щелкунчик Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 2018 в Москве 3 января 2026

Расписание сеансов TheatreHD: Щелкунчик, 3 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 30 ср 31 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 вс 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Щелкунчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:00 от 1320 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
15:00 от 1320 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали?
«Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой
Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших
В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР
Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги
Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)
Сашку из «Дальнобойщиков» узнаете с закрытыми глазами, но что насчет этих 8 ролей Галкина? (Тест без «Мастера и Маргариты»)
VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1
Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»
«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку
Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше