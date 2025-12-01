«Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой

«Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали?

254 сериала за год, 25 критиков и только 1 победитель: кто разорвал 2025-й и стал главным сериалом страны?

В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР

Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой

Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все