Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гренландия 2: Миграция Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Москве 29 января 2026

Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 29 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 29 пт 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гренландия 2: Миграция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
20:35 от 620 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:00 от 770 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
18:00 от 660 ₽ 20:20 от 660 ₽ 22:40 от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
19:30 от 2420 ₽ 21:45 от 2420 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:00 от 610 ₽ 13:20 от 660 ₽ 15:40 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:40 от 770 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:10 от 660 ₽ 13:30 от 660 ₽ 15:50 от 660 ₽ 18:10 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽ 22:50 от 770 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
20:20 от 660 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:20 от 660 ₽
Каро 7 Киргизия
Новогиреево
2D
18:00 от 660 ₽ 20:20 от 660 ₽ 22:40 от 660 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 720 ₽ 12:40 от 720 ₽ 15:00 от 720 ₽ 17:20 от 770 ₽ 19:40 от 770 ₽ 22:00 от 770 ₽ 00:20 от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:00 от 660 ₽ 13:20 от 660 ₽ 15:40 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:40 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:00 от 1100 ₽ 13:20 от 1100 ₽ 15:40 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 20:20 от 1100 ₽ 22:40 от 1100 ₽ 01:00 от 1100 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:50 от 380 ₽ 13:00 от 410 ₽ 15:10 от 410 ₽ 17:20 от 500 ₽ 19:30 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
20:20 от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:20 от 680 ₽ 22:30 от 680 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:20 от 680 ₽ 22:30 от 680 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
20:20 от 730 ₽ 22:30 от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
20:20 от 780 ₽ 22:30 от 780 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:20 от 910 ₽ 22:30 от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
20:20 от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
20:20 от 760 ₽ 22:30 от 760 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
20:45 от 570 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30 от 400 ₽ 12:45 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 17:15 от 470 ₽ 19:30 от 470 ₽ 21:45 от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:05 от 320 ₽ 13:15 от 450 ₽ 15:25 от 450 ₽ 17:35 от 500 ₽ 19:45 от 500 ₽ 21:55 от 500 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30 от 520 ₽ 12:45 от 570 ₽ 15:00 от 570 ₽ 17:15 от 670 ₽ 19:30 от 670 ₽ 21:45 от 670 ₽ 00:00 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:30 от 420 ₽ 12:45 от 420 ₽ 15:00 от 490 ₽ 17:15 от 520 ₽ 19:30 от 520 ₽ 21:45 от 520 ₽ 00:00 от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00 от 2100 ₽ 13:15 от 2100 ₽ 15:30 от 2100 ₽ 17:45 от 2400 ₽ 20:00 от 2400 ₽ 22:15 от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:30 от 510 ₽ 12:45 от 510 ₽ 15:00 от 550 ₽ 17:15 от 1520 ₽ 19:30 от 1520 ₽ 21:45 от 1520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:30 от 690 ₽ 12:45 от 740 ₽ 15:00 от 740 ₽ 17:15 от 790 ₽ 19:30 от 790 ₽ 21:45 от 790 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45 от 500 ₽ 13:00 от 560 ₽ 15:15 от 410 ₽ 17:30 от 540 ₽ 19:45 от 690 ₽ 22:00 от 540 ₽ 00:15 от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:30 от 540 ₽ 13:45 от 650 ₽ 16:00 от 650 ₽ 18:15 от 720 ₽ 20:30 от 720 ₽ 22:45 от 720 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30 от 520 ₽ 12:45 от 520 ₽ 15:00 от 570 ₽ 17:15 от 620 ₽ 19:30 от 620 ₽ 21:45 от 620 ₽ 00:00 от 620 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:30 от 540 ₽ 12:35 от 2500 ₽ 13:45 от 600 ₽ 14:50 от 2500 ₽ 16:00 от 600 ₽ 17:05 от 3000 ₽ 18:15 от 700 ₽ 19:20 от 3000 ₽ 20:30 от 700 ₽ 21:35 от 3000 ₽ 22:45 от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:40 от 460 ₽ 12:55 от 540 ₽ 15:10 от 540 ₽ 17:25 от 720 ₽ 19:40 от 630 ₽ 21:55 от 630 ₽ 00:10 от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:45 от 400 ₽ 12:55 от 470 ₽ 15:05 от 470 ₽ 17:15 от 580 ₽ 19:25 от 670 ₽ 21:35 от 580 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
С первой минуты возненавидела этого персонажа Fallout и до сих пор бешусь при его виде: но он — самое честное воплощение Пустоши
Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд
Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании
Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)
«Какой финал загубили»: «Марти Великолепный» мог закончиться в 100 раз лучше, но A24 забраковали альтернативную концовку
Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить
Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)
Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов
Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше