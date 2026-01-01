Меню
Фильмы
Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Москве
1 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 1 февраля 2026 в Москве
чт
29
пт
30
сб
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:00
от 940 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
18:00
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
22:40
от 720 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
11:00
от 940 ₽
13:20
от 940 ₽
15:40
от 940 ₽
18:00
от 940 ₽
20:20
от 940 ₽
22:40
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:10
от 770 ₽
13:30
от 880 ₽
15:50
от 880 ₽
18:10
от 880 ₽
20:30
от 880 ₽
22:50
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
20:20
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:20
от 830 ₽
Каро 7 Киргизия
Новогиреево
2D
18:00
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
22:40
от 720 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 940 ₽
12:40
от 940 ₽
15:00
от 940 ₽
17:20
от 940 ₽
19:40
от 940 ₽
22:00
от 940 ₽
00:20
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:00
от 830 ₽
13:20
от 940 ₽
15:40
от 940 ₽
18:00
от 940 ₽
20:20
от 940 ₽
22:40
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:00
от 1650 ₽
13:20
от 1650 ₽
15:40
от 1650 ₽
18:00
от 1650 ₽
20:20
от 1650 ₽
22:40
от 1650 ₽
01:00
от 1650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:50
от 450 ₽
13:00
от 560 ₽
15:10
от 560 ₽
17:20
от 560 ₽
19:30
от 560 ₽
21:40
от 560 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
20:20
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:20
от 720 ₽
22:30
от 720 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:20
от 680 ₽
22:30
от 680 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
20:20
от 730 ₽
22:30
от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
20:20
от 780 ₽
22:30
от 780 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:20
от 910 ₽
22:30
от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
20:20
от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
20:20
от 760 ₽
22:30
от 760 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30
от 430 ₽
12:45
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
17:15
от 490 ₽
19:30
от 490 ₽
21:45
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:05
от 420 ₽
13:15
от 500 ₽
15:25
от 500 ₽
17:35
от 500 ₽
19:45
от 500 ₽
21:55
от 500 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30
от 650 ₽
12:45
от 800 ₽
15:00
от 800 ₽
17:15
от 800 ₽
19:30
от 800 ₽
21:45
от 800 ₽
00:00
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 450 ₽
12:45
от 450 ₽
15:00
от 590 ₽
17:15
от 590 ₽
19:30
от 590 ₽
21:45
от 590 ₽
00:00
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00
от 2100 ₽
13:15
от 2400 ₽
15:30
от 2400 ₽
17:45
от 2400 ₽
20:00
от 2400 ₽
22:15
от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:30
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:00
от 710 ₽
17:15
от 1520 ₽
19:30
от 1520 ₽
21:45
от 1520 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:30
от 740 ₽
12:45
от 790 ₽
15:00
от 790 ₽
17:15
от 790 ₽
19:30
от 790 ₽
21:45
от 790 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 400 ₽
13:00
от 540 ₽
15:15
от 540 ₽
17:30
от 540 ₽
19:45
от 540 ₽
22:00
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:30
от 570 ₽
12:45
от 570 ₽
15:00
от 720 ₽
17:15
от 720 ₽
19:30
от 720 ₽
21:45
от 720 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 620 ₽
12:45
от 620 ₽
15:00
от 720 ₽
17:15
от 720 ₽
19:30
от 720 ₽
21:45
от 720 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 590 ₽
11:30
от 2500 ₽
12:35
от 590 ₽
13:45
от 3000 ₽
16:00
от 3000 ₽
17:05
от 750 ₽
18:15
от 3000 ₽
19:20
от 750 ₽
20:30
от 3000 ₽
21:35
от 750 ₽
23:50
от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:40
от 480 ₽
12:55
от 610 ₽
15:10
от 610 ₽
17:25
от 680 ₽
19:40
от 680 ₽
21:55
от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:45
от 460 ₽
12:55
от 550 ₽
15:05
от 550 ₽
17:15
от 590 ₽
19:25
от 590 ₽
21:35
от 590 ₽
