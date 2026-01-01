Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов

Им не потребовалось 1000 серий, чтобы рассказать крутую историю: 4 мини-аниме, которые смотрятся на одном дыхании

Скучала по «Аббатству Даунтон», но потом включила эти 5 сериалов: оторваться невозможно, пока не посмотришь все сезоны залпом

Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)

Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix

Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно

Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать

«Какой финал загубили»: «Марти Великолепный» мог закончиться в 100 раз лучше, но A24 забраковали альтернативную концовку

В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов