Фильмы
Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Москве
25 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 25 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Гренландия 2: Миграция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:00
от 660 ₽
21:55
от 720 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:20
от 400 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
16:30
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:50
от 670 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
14:50
от 520 ₽
