Настраиваемся на 1 сентября: 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас

В сериале «Острые козырьки» Шелби повторят одну фразу «Зима была холодной»: в ней скрыт глубокий смысл

Позавидовал миллионам Джона Сноу: сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов»?

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»