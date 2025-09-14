Признавайтесь, вы тоже пересматривали их 100 раз? Два самых сильных эпизода из «Постучись в мою дверь», которые невозможно забыть

Сколько-сколько лет Сейко? Возраст героев аниме «Дандадан» точно удивит

«Игре престолов» стоило бы взять пример с этого сериала: у хита 90-х был идеальный финал — фанаты плачут до сих пор

Беззубик занял лишь 7-е место в списке самых мощных существ из «Как приручить дракона»: №1 может уничтожить одним взглядом

Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд

Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать

Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля

«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного

Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости