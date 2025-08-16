Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Смурфики в кино Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Москве 16 августа 2025

Расписание сеансов Смурфики в кино, 16 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Смурфики в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:15 от 400 ₽ 13:15 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:15
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:05
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20 14:05 16:25
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10 от 350 ₽ 14:50
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 14:50
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:15
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:40 от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:50 от 470 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:50 от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 400 ₽ 12:20 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20 от 400 ₽ 12:20 от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 12:15 от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 300 ₽ 12:10 от 480 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10 от 400 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20 от 400 ₽ 12:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 от 400 ₽ 12:15 от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽ 12:10 от 600 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше