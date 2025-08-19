Меню
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Москве 19 августа 2025

Расписание сеансов Смурфики в кино, 19 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:15 от 400 ₽ 13:15 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:15
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:05
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:40 от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:50 от 360 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10 от 340 ₽ 12:20 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20 от 400 ₽ 12:20 от 440 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 12:15 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 270 ₽ 12:10 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10 от 300 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽ 12:15 от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20 от 300 ₽ 12:15 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10 от 300 ₽ 12:10 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
