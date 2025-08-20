Меню
Фильмы
Смурфики в кино
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Смурфики в кино, 20 августа 2025 в Москве
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
11:15
13:15
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:15
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:05
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
14:40
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:50
от 360 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 340 ₽
12:20
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
от 400 ₽
12:20
от 440 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
12:15
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 270 ₽
12:10
от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10
от 300 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
12:15
от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
от 300 ₽
12:15
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10
от 300 ₽
12:10
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
