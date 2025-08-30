Все слышали об «Укрытии», но это не единственный шедевр: 5 научно-фантастических сериалов Apple TV+

Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так

«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10

«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)

«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится