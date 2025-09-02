«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10

А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино

Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»

«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста

«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище