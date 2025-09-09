Меню
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Смурфики в кино, 9 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15 от 340 ₽ 12:10 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10 от 400 ₽ 12:10 от 440 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 12:10 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20 от 270 ₽ 12:20 от 300 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:10 от 300 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10 от 400 ₽ 12:10 от 500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 300 ₽ 12:10 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40 от 300 ₽ 12:35 от 400 ₽
