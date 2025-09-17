Меню
Расписание сеансов Смурфики в кино, 2025 в Москве 17 сентября 2025

Расписание сеансов Смурфики в кино, 17 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Как купить билеты на сеанс фильма «Смурфики в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15 от 340 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:50 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10 от 270 ₽ 10:50 от 300 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10 от 300 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:10 от 300 ₽
