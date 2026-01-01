Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Химера Расписание сеансов Химера, 2022 в Москве 1 февраля 2026

Расписание сеансов Химера, 1 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Химера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage Screen г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше