Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Химера
Расписание сеансов Химера, 2022 в Москве
1 февраля 2026
Расписание сеансов Химера, 1 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
вс
1
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Химера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Garage Screen
г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667