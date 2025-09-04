Меню
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023 в Москве
4 сентября 2025
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 4 сентября 2025 в Москве
2D
11:50
от 250 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
21:50
от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
21:55
от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:30
от 500 ₽
16:20
от 650 ₽
22:00
от 650 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40
от 640 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:25
от 320 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:15
от 300 ₽
16:55
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:05
от 350 ₽
15:05
22:10
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:05
от 310 ₽
16:20
от 370 ₽
20:00
от 370 ₽
23:45
от 370 ₽
Художественный
Арбатская
2D
12:25
от 920 ₽
16:00
от 10000 ₽
