Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?

НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?

Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов

«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)

«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+

Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет