Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023 в Москве 5 сентября 2025

Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 5 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
21:50 от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
21:55 от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:30 от 500 ₽ 16:20 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40 от 640 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:10 от 330 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:15 от 450 ₽ 16:55 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:05 15:05 22:10
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:05 от 310 ₽ 16:20 от 370 ₽ 20:00 от 370 ₽ 23:45 от 370 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
14:20 от 920 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?
НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?
Ждать ли 2 сезон «Хирурга» и когда он выйдет? Финал самого обсуждаемого сериала лета оставил слишком много вопросов
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше