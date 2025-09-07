Меню
Фильмы
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023 в Москве
7 сентября 2025
Расписание сеансов Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 7 сентября 2025 в Москве
Митино
2D
22:50
от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:30
от 600 ₽
16:20
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
16:35
от 560 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
16:25
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:30
от 580 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40
от 700 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:15
от 450 ₽
16:55
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:05
от 500 ₽
15:05
от 600 ₽
22:10
от 700 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:05
от 330 ₽
16:20
от 410 ₽
20:00
от 410 ₽
23:45
от 410 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:25
от 700 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D
16:35
от 1420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
