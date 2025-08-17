Меню
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Москве 17 августа 2025

Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 17 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:55 от 450 ₽ 16:15 от 500 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:30 от 790 ₽ 13:00 от 890 ₽ 15:30 от 890 ₽ 18:05 от 890 ₽ 20:35 от 890 ₽ 23:00 от 750 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:00 от 490 ₽ 18:35 от 490 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
20:35
3D
15:50
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
14:05 16:10 18:15
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
13:00 19:35 22:05
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10 14:30 18:50
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:45 от 300 ₽ 13:10 15:35 от 400 ₽ 18:00 20:25 22:50
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50 от 280 ₽ 13:20 от 430 ₽ 15:50 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽ 23:25 от 500 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30 от 370 ₽ 18:10 от 510 ₽
3D
13:00 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40 от 380 ₽ 13:10 от 540 ₽ 15:35 от 580 ₽ 18:00 от 580 ₽ 20:30 от 580 ₽ 23:00 от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:40 от 390 ₽ 15:35 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽ 23:00 от 600 ₽
3D
13:10 от 550 ₽ 18:00 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30 от 470 ₽ 13:00 от 670 ₽ 15:30 от 720 ₽ 18:00 от 720 ₽ 20:30 от 720 ₽ 23:00 от 720 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:10 от 300 ₽
3D
18:20 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 490 ₽ 15:25 от 700 ₽ 20:20 от 700 ₽ 22:50 от 700 ₽
3D
13:00 от 650 ₽ 17:50 от 700 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:10 12:35 15:00 17:25 19:50
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:20 16:55 19:15
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00 от 450 ₽ 19:00 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10 от 570 ₽ 19:10 от 620 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
09:50 от 300 ₽ 14:20 от 520 ₽ 16:40 от 520 ₽ 19:00 от 550 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:35 от 440 ₽ 13:50 от 450 ₽ 14:50 от 1700 ₽ 16:05 от 500 ₽ 17:05 от 1700 ₽ 18:20 от 500 ₽ 20:35 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
11:05 от 440 ₽ 12:20 от 750 ₽ 13:20 от 450 ₽ 15:35 от 550 ₽ 17:50 от 500 ₽ 19:05 от 850 ₽ 21:25 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:00 от 480 ₽ 12:05 от 900 ₽ 13:20 от 590 ₽ 14:25 от 980 ₽ 15:40 от 640 ₽ 16:40 от 980 ₽ 18:00 от 640 ₽ 19:00 от 980 ₽ 20:20 от 640 ₽ 21:20 от 980 ₽ 22:40 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:10 от 710 ₽ 14:35 от 710 ₽ 17:00 от 710 ₽ 19:25 от 710 ₽ 21:50 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:15 от 950 ₽ 15:30 от 1150 ₽ 19:40 от 1350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:25 от 500 ₽ 19:50 от 700 ₽ 22:20 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:20 от 600 ₽ 19:40 от 700 ₽ 22:10 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20 от 400 ₽ 13:50 от 550 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:20 от 550 ₽ 19:40 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:10 от 480 ₽ 19:20 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:20 от 600 ₽ 19:40 от 720 ₽ 22:10 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:15 от 450 ₽ 19:30 от 580 ₽ 22:00 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:10 от 600 ₽ 19:40 от 650 ₽ 22:10 от 650 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
