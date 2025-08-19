Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Фантастическая четверка: Первые шаги Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Москве 19 августа 2025

Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 19 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:55 от 400 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:30 от 390 ₽ 13:00 от 390 ₽ 15:30 от 390 ₽ 18:05 от 390 ₽ 20:35 от 390 ₽ 23:00 от 650 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:00 от 250 ₽ 18:35 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:10
3D
12:25
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
14:05 16:10 18:15
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50 от 230 ₽ 13:25 от 390 ₽ 15:50 от 390 ₽ 18:15 от 420 ₽ 20:45 от 420 ₽ 23:15 от 420 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30 от 290 ₽ 18:10 от 430 ₽
3D
13:00 от 410 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40 от 290 ₽ 13:10 от 420 ₽ 15:35 от 420 ₽ 18:00 от 480 ₽ 20:30 от 480 ₽ 23:00 от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:40 от 300 ₽ 15:35 от 430 ₽ 20:30 от 490 ₽ 23:00 от 490 ₽
3D
13:10 от 430 ₽ 18:00 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30 от 350 ₽ 13:00 от 520 ₽ 15:30 от 520 ₽ 18:00 от 600 ₽ 20:30 от 600 ₽ 23:00 от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:10 от 300 ₽
3D
18:20 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 400 ₽ 15:25 от 530 ₽ 20:20 от 590 ₽ 22:50 от 590 ₽
3D
13:00 от 530 ₽ 17:50 от 590 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00 от 400 ₽ 19:00 от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10 от 460 ₽ 19:10 от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50 от 250 ₽ 14:20 от 300 ₽ 16:40 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:15 от 750 ₽ 15:30 от 950 ₽ 19:40 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:25 от 440 ₽ 19:50 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:20 от 440 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20 от 300 ₽ 13:50 от 400 ₽ 19:00 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:20 от 400 ₽ 19:40 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:10 от 300 ₽ 19:20 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30 от 380 ₽ 19:00 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:20 от 500 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:15 от 400 ₽ 19:30 от 520 ₽ 22:00 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:10 от 400 ₽ 19:40 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше