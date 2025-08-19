Меню
Фильмы
Фантастическая четверка: Первые шаги
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Москве
19 августа 2025
Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 19 августа 2025 в Москве
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:55
от 400 ₽
16:15
от 450 ₽
18:35
от 500 ₽
20:55
от 500 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:30
от 390 ₽
13:00
от 390 ₽
15:30
от 390 ₽
18:05
от 390 ₽
20:35
от 390 ₽
23:00
от 650 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:00
от 250 ₽
18:35
от 250 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:10
3D
12:25
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
14:05
16:10
18:15
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:50
от 230 ₽
13:25
от 390 ₽
15:50
от 390 ₽
18:15
от 420 ₽
20:45
от 420 ₽
23:15
от 420 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:30
от 290 ₽
18:10
от 430 ₽
3D
13:00
от 410 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40
от 290 ₽
13:10
от 420 ₽
15:35
от 420 ₽
18:00
от 480 ₽
20:30
от 480 ₽
23:00
от 480 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:40
от 300 ₽
15:35
от 430 ₽
20:30
от 490 ₽
23:00
от 490 ₽
3D
13:10
от 430 ₽
18:00
от 490 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:30
от 350 ₽
13:00
от 520 ₽
15:30
от 520 ₽
18:00
от 600 ₽
20:30
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:10
от 300 ₽
3D
18:20
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 400 ₽
15:25
от 530 ₽
20:20
от 590 ₽
22:50
от 590 ₽
3D
13:00
от 530 ₽
17:50
от 590 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00
от 400 ₽
19:00
от 600 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10
от 460 ₽
19:10
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
09:50
от 250 ₽
14:20
от 300 ₽
16:40
от 300 ₽
19:00
от 300 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:15
от 750 ₽
15:30
от 950 ₽
19:40
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:25
от 440 ₽
19:50
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:20
от 440 ₽
19:40
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20
от 300 ₽
13:50
от 400 ₽
19:00
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:20
от 400 ₽
19:40
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:10
от 300 ₽
19:20
от 450 ₽
21:50
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 380 ₽
19:00
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:20
от 500 ₽
19:40
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:15
от 400 ₽
19:30
от 520 ₽
22:00
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:10
от 400 ₽
19:40
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
