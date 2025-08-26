Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Фантастическая четверка: Первые шаги Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 2025 в Москве 26 августа 2025

Расписание сеансов Фантастическая четверка: Первые шаги, 26 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
13:55 от 400 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:35 от 500 ₽ 20:55 от 500 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:20 от 430 ₽ 13:50 от 520 ₽ 18:25 от 600 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:20 от 220 ₽ 19:30 от 220 ₽ 22:00 от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
14:20 от 440 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:20 от 300 ₽ 13:50 от 400 ₽ 16:20 от 420 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:20 от 400 ₽ 19:40 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
14:10 от 300 ₽ 19:20 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30 от 380 ₽ 19:00 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:20 от 500 ₽ 19:40 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:20 от 400 ₽ 19:40 от 520 ₽ 22:10 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
14:20 от 400 ₽ 19:30 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино
А он, оказывается, совсем не добрый дедушка: злые поступки Гэндальфа, о которых молчат фанаты «Властелина колец»
Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше